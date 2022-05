Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 16.30 Uhr, an einem Dacia mit RP-Kennzeichen die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei war das Auto im Bereich des Mitfahrerparkplatzes am Bordmühlweg abgestellt. Hinweise an die Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323 9550.