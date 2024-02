Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der katholischen Pfarrkirche St. Ulrich zu Deidesheim arbeitet die Manufaktur Graser derzeit an der Sanierung der dortigen Orgel der Firma Kuhn aus Esthal. Am Palmsonntag soll sie sich erstmals im aufgefrischten Klangbild präsentieren.

Orgelbaumeister Markus Glaser und seine Frau Renate schwenken derzeit in der Kirche St. Ulrich zu Deidesheim sozusagen in die Zielgerade ein. Denn am 24. März, dem Sonntag Palmarum, soll die rundum sanierte