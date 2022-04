In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte die Fußgängerunterführung am Neustadter Saalbau verunstaltet. Die Kacheln und auch die gelb gestrichenen Wände an den Treppen wurden besprüht mit Sprüchen wie „Nazis boxen“, „FC SP“, „Schickeria München – 1 FCK“, „Antifa Ultras“ sowie mit laut Stadtverwaltung nicht deutbaren Kürzeln. Mit dabei ist aber auch „Buja kommt mai 2022“, wobei es sich vermutlich um eine Kunstmesse handele.

Entdeckt wurde der Vandalismus, als der städtische Bauhof zur täglichen Reinigung der Unterführung anrückte. Die Stadtverwaltung kündigte an, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim städtischen Ordnungsamt unter Telefon 06321 855-1338 oder bei der Polizei Neustadt unter 06321 8540 zu melden.