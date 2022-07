140 bedürftige Kinder und Jugendliche dürfen sich über einen Gutschein im Wert von jeweils fünf Euro für das Roxy-Kino in Neustadt freuen. Nach Angaben von Betreiber Michael Kaltenegger werden die Gutscheine von der Neustadter Tafel an die jungen Kunden verteilt – natürlich auch an Kinder aus der Ukraine, sofern Deutschkenntnisse zum Verständnis des Films vorhanden sind. Für jüngere Kunden gebe es einen Gutschein extra, damit sie von einem Elternteil begleitet werden können. Wer einen Gutschein an der Kinokasse einlöse, erhalte freien Eintritt in einem Film nach Wahl.

Mehrere Monate lang konnten Spendenwillige im Kino vergünstigte Gutscheine kaufen und in eine Sammelbox werfen. Vor einigen Tagen endete die Spendenaktion, und Michael Rinklef, Theaterleiter des Roxy, übergab die Gutscheine Eva-Maria Buchenberger von der Tafel. Das Kino sei durchaus bereit, eine solche Aktion im kommenden Jahr noch einmal zu starten, so Kaltenegger.