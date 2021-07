Kino und Oper verbindet, dass beide von Corona in den vergangenen 17 Monaten kräftig ausgebremst wurden – doch damit soll jetzt Schluss sein: Opern- und Lichtspielhäuser sind wieder auf, und auch „neuen Stoff“ gibt es langsam wieder. Beides verbindet sich sogar, wenn das Roxy-Kino am kommenden Sonntag die Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele überträgt und damit die lange unterbrochene Reihe seiner Live-Opern-Events wieder aufnimmt.

Zu sehen ist an diesem Tag ab 17.30 Uhr Dmitri Tcherniakovs Neuinszenierung von Richard Wagners früher, romantischer Oper „Der fliegende Holländer“, dirigiert von der Ukrainerin Oksana Lyniv als der ersten Frau, die je in Bayreuth am Pult stand. Beides sind „Neulinge“ auf dem Grünen Hügel, in der internationalen Musikwelt aber keine Unbekannten. Die „Deutsche Welle“ beschreibt den 51-Jährigen Regisseur aus Moskau als den „wohl produktivsten und innovativsten Opernregisseur des postsowjetischen Raums“. Auch die Besetzung verspricht Hochkarätiges: In der Rolle der Senta wird die litauische Star-Sopranistin Asmik Grigorian zu hören sein. Ihren Vater Daland singt der Deutsche Georg Zeppenfeld, den Holländer der Schwede John Lundgren- Die eigentliche Opern-Übertragung startet um 18 Uhr und endet, da coronabedingt keine Pausen vorgesehen sind, um 20.30 Uhr. Zuvor gibt es ab 17.30 Uhr ein exklusiv für die Kinos zusammengestelltes Vorab-Programm mit Interviews und Backstage-Berichten. Karten (24,50 Euro) unter www.roxy.de.