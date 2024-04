Der Rotary Club Neustadt hat insgesamt 20.000 Euro an die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick gespendet. Die Gelder stammen nach Angaben des Clubs einerseits aus dem Verkauf des Rotary Adventskalenders und andererseits aus der letzten Ausgabe der Benefizveranstaltung „Jazz im Weingut“, die im Juni 2023 mit der Band „Swing Tonic“ im Weingut Ohler in Gimmeldingen stattfand und rund 400 Gäste anlockte. Am Montagabend nahm Lichtblick-Leiter Robin Rothe im Beisein von Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und Dekan Andreas Rummel die Spende von Rotary-Präsident Ralf Anselmann entgegen.

Rothe dankte dem Club für „die beeindruckende Spendensumme“, die unter anderem in die Ausstattung des neuen Aufenthaltsraumes in der Amalienstraße 3 fließen soll. Zudem werde das Frühstücksangebot umstrukturiert. „Wir denken über die Anschaffung eines Verkaufswagens nach“, sagt Rothe. Damit könne die Ausgabe professioneller und wetterunabhängig werden. Weiterhin steht der Umzug der Kleiderkammer in die Amalienstraße 5 an. „Wir werden die Gelder überall da einsetzen, wo sie gebraucht werden“, verspricht Rothe.