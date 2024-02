Lokalredaktion der RHEINPFALZ ab 1. Februar mit neuer Leitung.

Niemals geht man so ganz, irgendwas von mir bleibt hier, hat Trude Herr 1987 gesungen, und wenn Anke Herbert am Donnerstag, 1. Februar, den Staffelstab für die Leitung der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Neustadt an Stefan Fischer übergibt, dann kann sie sicher sein, dass auch von ihr einiges bleiben wird. Seit 2014 in Neustadt, hatte sie die Leitung 2019 übernommen und Maßstäbe gesetzt.

Geboren in Landstuhl, aufgewachsen in Hütschenhausen (Landkreis Kaiserslautern), studiert in Mainz, ist die 59-Jährige seit 1. Februar 1992, also seit genau 32 Jahren, bei der RHEINPFALZ und hat schon zahlreiche Stationen hinter sich gebracht. Ob als Alleinredakteurin in Landstuhl, stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion Kaiserslautern oder Reporterin in unserer Südwest-Redaktion in Ludwigshafen, die intern von allen nur Heimat genannt wird. Damit hat Anke Herbert immer wieder bewiesen, dass sie neuen Herausforderungen nicht aus dem Weg geht und somit mittlerweile schon über fast jede Ecke der Pfalz berichtet hat.

Ab sofort wird sie als Westpfalz-Korrespondentin ihre eigentliche Heimat wieder in den Blick nehmen und sich von den organisatorischen Pflichten einer Lokalchefin verabschieden, um sich wieder mehr aufs Schreiben zu konzentrieren. Sie werden also auch weiterhin von ihr lesen.

Würdiger Nachfolger

Mit Stefan Fischer bekommt Anke Herbert eine würdige Nachfolge. Der 42-Jährige hat Politikwissenschaft studiert und 2007 bei der RHEINPFALZ volontiert. Seine erste Station als Redakteur war in der Lokalredaktion in Speyer. Seit 2015 ist er als Politikredakteur in der Mantelredaktion in Ludwigshafen. Dort hat sich Stefan Fischer mit seiner ruhigen und verbindlichen Art einen Namen gemacht. Als Experte für Sicherheits- und Parteienpolitik hat er zahlreiche Hintergründe, Leitartikel und Berichte geschrieben. Während der Zeit, in der das Coronavirus das Land in einen Ausnahmezustand versetzt hat, hat sich der Vater zweier zehn und acht Jahre alten Töchter als Corona-Experte in der Redaktion bewiesen.

Als neuer Lokalchef in Neustadt will Stefan Fischer wieder zurück an die Basis. Er freut sich auf den Kontakt mit den Menschen in Neustadt und will sie mit seiner Berichterstattung in ihrem täglichen Leben begleiten, damit sie immer gut informiert sind.