Die dritte öffentliche Arbeitsgruppe Radverkehr steht an: Am Donnerstag, 7. März, 18 Uhr, berichten Experten, Verbandsvertreter und die Stadtverwaltung im Ratssaal über abgeschlossene, aktuelle und zukünftige Projekte und Maßnahmen zum Thema Fahrrad und Radverkehr in Neustadt. Des Weiteren geht es laut Ankündigung um die Radnetzplanung und die Zwischenergebnisse aus dem strategischen Mobilitätskonzept. Danach können Bürger Fragen stellen und Anregungen loswerden. Anmeldung zu der rund zweistündigen Veranstaltung bis spätestens Montag, 4. März, per E-Mail an verkehrsplanung@neustadt.eu oder unter Telefon 06321 8551552. Wer an dem Abend keine Zeit hat, kann sich die Präsentation im Anschluss im Internet unter www.neustadt.eu/radverkehr anschauen. Dort finden sich auch weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur Meldung von Anregungen.