Für die aktuelle Saison 2024 gibt der ADFC Neustadt/Haßloch sein Radtourenprogramm 2024 erstmals als gedruckte Broschüre heraus. Das Programm liegt in vielen Geschäften und Verwaltungsgebäuden kostenlos aus – unter anderem in den Tourist-Informationen in Neustadt und Haßloch, bei Fahrradgeschäften, aber auch bei verschiedenen Einzelhändlern. Die Saison startet am Sonntag, 21. April. Alle Touren sind auch auf www.touren-termine.adfc.de zu finden.