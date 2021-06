Die Polizei hat am Donnerstag einen Mofa- und einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Mofa-Fahrer erwischten die Polizisten um 9.30 Uhr in der Goethestraße. Ein Alkoholtest ergab 2,51 Promille. Um 18.20 Uhr wurde der E-Scooter-Fahrer in der Adolf-Kolping-Straße kontrolliert, weil der Scooter kein Versicherungskennzeichen aufwies. Bei der Kontrolle verhielt sich der 34-Jährige so auffällig, dass die Polizisten ihn zum Drogenvortest baten. Der 34-Jährige räumte zwar den Konsum von Cannabis ein, allerdings kommt laut Polizei auch eine Beeinflussung durch Amphetamine in Frage. Beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt.