Die Frauen der SG Deidesheim/Neustadt haben nach einem Sieg gegen Rockenhausen das Final-Four-Turnier im Pokal erreicht. Es soll aber nur ein erster Schritt einer neuen Entwicklung sein.

Die Basketballerinnen der SG TSG Deidesheim/Neustadt stehen im Final Four der pfälzischen Pokalrunde. Sie setzten sich in der Sporthalle des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums am Samstag gegen die Fastbreakers Rockenhausen mit 58:34 (17:4, 29:17, 44:28) durch. Das Team um Mannschaftsführerin Simone Scheuermann überraschte SG-Trainer Andreas Neideck mit dem deutlichen Erfolg gegen die eine Klasse höher spielenden Gäste.

„Rockenhausen ist eigentlich ein schwieriger Gegner, hat oft auch amerikanische Spielerinnen dabei. Aber meine Mannschaft kann inzwischen nach und nach einige Ideen umsetzen, die ich eingeführt habe“, betonte Neideck. Er ist seit Saisonbeginn Coach bei der Spielgemeinschaft. Er war als Trainer bei verschiedenen Stationen im Einsatz, so auch 1994 bei den Männern der TSG Neustadt. Neideck sammelte Erfahrung im halbprofessionalen Bereich, etwa bei den Rhine River Rhinos Wiesbaden in der Ersten Liga im Rollstuhl-Basketball. Außerdem trainierte er beim USC Heidelberg verschiedene Teams.

Geduld ist gefragt

Sein Ziel sei es, in der Spielklasse der SG, also in den niedrigen Ligen, sich auf ein, zwei Spielzüge zu beschränken, die dann aber besonders gut sitzen. „Ich möchte die gesamte Spielanlage anders gestalten. Das ist natürlich bei nur einmal Training in der Woche nicht einfach, außerdem sollten wir möglichst Fünf gegen Fünf im Training antreten können. Aktuell habe ich mich den Gegebenheiten angepasst, wir trainieren mit den weiblichen Jugendteams. Und wir arbeiten an einer neuen Konzeption, die ich der Abteilung jetzt vorstellen möchte“, erklärt der 61-Jährige.

Er sehe in dem Team mehr Potenzial, aber man brauche Geduld. Vorher bei den teils profimäßigen Mannschaften, die er trainiert habe, sei die Anwesenheit im Training Pflicht gewesen, betont er. Gefreut hat er sich bei dem klaren Erfolg im Pokal, dass alle Spielerinnen gepunktet habe. Neideck: „Denn es ist wichtig, dass das Spiel nicht nur auf eine Person zugeschnitten ist, so wird man unberechenbarer für den Gegner.“ Das Final-Four findet am 1. April statt, der Spielort steht noch nicht fest.

So spielten sie

TSG Deidesheim/Neustadt: Beuttler (10 Punkte), Humbert (1), Orth (4), Strehle (15), Scheuermann (12), Wulfert (12), Stein (4).