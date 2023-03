Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 1. August startet die 19. Saison des Open-Air-Kinos, 16 Filme stehen auf dem Spielplan. Schauplatz ist erneut der Hof des ehemaligen Finanzamts in Laufweite des Roxy Kinos. Dessen Wiedereröffnung lässt derweil auf sich warten. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in den USA fehlen neue Filme.

Anfang der Woche habe er grünes Licht seitens der Stadt für die Neuauflage bekommen, berichtet Michael Kaltenegger, Betreiber des Roxy Kinos. Wie berichtet hatte die Stadt Neustadt das Grundstück