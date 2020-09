Auch das Sonderkonzert der „Kirrweilerer Kammerkonzerte“ am Sonntag, 27. September, in der katholischen Pfarrkirche in Kirrweiler wird wegen der besonderen Corona-Situation zweimal dargeboten: Während die Vorstellung um 17 Uhr schon ausgebucht ist, gibt es für die um 19.30 Uhr noch Plätze. Beide Male präsentieren der Bass Markus Lemke (Bammental) und ein fünfköpfiges Instrumentalensemble unter dem Motto „Seine Lieb ist wunderschön“ geistliche Kantaten des Bach-Zeitgenossen Johann Theodor Roemhildt sowie Instrumentalmusik von Johann Kuhnau und Johann David Heinichen. Eintritt ist frei, Reservierung unter 06321/58273 oder bestellung@kammerkonzerte-ev.de.