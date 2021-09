Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) Neustadt waren in Bitburg, um eine Behelfsbrücke über die Kyll zu errichten. Die ursprüngliche Brücke war bei der Flutkatastrophe Mitte Juli zerstört worden. Helfer des THW-Ortsverbands Bitburg hatten die Neustadter um Hilfe gebeten. Innerhalb von zwei Tagen konnte die Behelfsbrücke über die Kyll aufgebaut werden, teilt das THW mit. Gearbeitet wurde im Ortsteil Speicher. Am Samstagmorgen konnte die Brücke dann eingehoben werden. Das Neustadter THW lobt die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Bad Kreuznach und Bitburg und dankt für Unterbringung und Verpflegung an den zwei Arbeitstagen.