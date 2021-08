Die Neustadter engagieren sich weiter, um den Opfern der Flutkatastrophe Mitte Juli zu helfen. Übers Wochenende kamen bei drei Gruppen 1800 Euro zusammen. Außerdem veranstaltet das Neustadter Modehaus Jacob eine Tombola zugunsten der städtischen Hilfsaktion.

Das Dornerei-Theater war mit seinen Puppen für eine Benefizvorstellung im Mußbacher Herrenhof zu Gast. Dabei wurden die Eintrittsgelder gespendet. Zudem hatten die Zuschauer bei drei Vorstellungen Gelegenheit, noch etwas Geld in die Spendenbox zu werfen. Am Ende kamen so 700 Euro zusammen. Laut Theater wird das Geld auf das Spendenkonto Mayschoß von Stadt und Feuerwehr Neustadt überwiesen. Die Gemeinde Mayschoß im Ahrtal war von der Flutkatastrophe stark betroffen. Für den Ort hat Neustadt eine Patenschaft übernommen.

Auch die Königsbacher Messdiener haben für die Flutopfer gesammelt. Insgesamt kamen 800 Euro zusammen. Laut den Messdienern kommen 500 Euro auf das Spendenkonto Mayschoß, und 300 Euro gehen an Caritas-International für die „Flutopfer Deutschland 2021“.

Der Katholische Deutsche Frauenbund St. Pius hat 500 Euro für die Flutopfer im Ahrtal gespendet. Das Geld kam auf das Spendenkonto des Landes Rheinland-Pfalz.

Eine Statue als Hauptpreis

Gut angelaufen ist nach Angaben von Jochen Stahler vom Modehaus Jacob die Tombola zugunsten der Hilfsaktion für die Flutopfer. Fünf Euro kostet ein Los. Erworben werden können Lose entweder in einem der Läden von Stahler oder aber online unter www.pfaelzer-freiheit.de. Stahler verspricht: „Der komplette Erlös geht an die Flutopferhilfe der Stadt Neustadt. Wir unterstützen das Engagement der Stadt sehr gerne.“

Die Gewinner sollen am 30. September ermittelt werden, kündigt Stahler an. Die Gewinnnummern wird Stahler im Modehaus und auf dessen Internetseite veröffentlichen. Er stellt für die Tombola insgesamt 100 Preise im Gesamtwert von über 6000 Euro zur Verfügung. Hauptpreis ist eine der 2,70 Meter großen „Pfälzer Freiheitsstatuen“. Den Wert einer Statue beziffert Stahler auf 3400 Euro. Aktuell stünden 3000 Lose zur Verfügung. Da es ja aber um eine möglichst große Spendensumme gehe, „sind wir da flexibel, wenn die Nachfrage also sehr groß ist, können wir noch nachlegen“, sagt Jochen Stahler.