Am Samstag ist der neue RHEINPFALZ-Servicepunkt in der Buchhandlung Quodlibet in der Kellereistraße offiziell eröffnet worden. Privatkunden können dort Kleinanzeigen aufgeben und ihr Abonnement verwalten.

Bereits kurz nach dem offiziellen Beginn der Eröffnungsfeier am Samstag hat sich eine Schlange vor der Buchhandlung in der Kellereistraße gebildet. „Viele Kunden haben seit dem 1. Februar den Servicepunkt genutzt“, blickt Jeanette Jung vom Quodlibet-Team auf die vergangene Woche zurück. Ihre Erfahrung: „Die Leute sind froh, dass sie sich wieder persönlich um Anzeigen und Abonnements kümmern können.“ Die Geschäftsstelle der RHEINPFALZ in Neustadt ist seit der Corona-Pandemie geschlossen. Das Angebot habe gefehlt, sagt Jung. „Heute ist viel los“, freut sie sich über die Resonanz bei der offiziellen Eröffnung. „Viele Kunden sind sicher wegen Steffen Boiselle hier.“

Boiselle, Cartoonist und Verlagsbesitzer aus Neustadt, bezeichnet die Zusammenarbeit als „unkomplizierte Werbung für alle“. Seit 13 Jahren erscheinen seine 100-Prozent-Pälzer-Cartoons in der RHEINPFALZ am SONNTAG. Außerdem sei die Buchhandlung ein langjähriger Kunde seines Verlags. Da sei es nur logisch gewesen, dass Boiselle bei der Eröffnung seine Zeichnungen anbiete. Die Karikaturen sind gratis, aber es werden Spenden für die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick gesammelt, die sich um Obdachlose und sozial Benachteiligte kümmert.

Boiselle zeichnet Karikaturen

Einer der ersten, der sich zeichnen lässt, ist Peter Lechler, der im Agiro-Verlag seinen Krimi Rheinblut verlegt hat. Er kenne Boiselle von der Zusammenarbeit an dem Buch und wollte sich deswegen zeichnen lassen, so der Deidesheimer. In wenigen Minuten wirft Boiselle eine Karikatur auf das Papier, die dem echten Menschen sehr ähnlich sieht.

Boiselle zeichnet nicht nur Einzelpersonen. Gudrun und Michael Krüger sind extra aus Bundenthal angereist. „Wir bestellen seit Jahren den 100-Prozent-Pälzer-Kalender“, sagt Gudrun Krüger.

Der RHEINPFALZ-Servicepunkt ist mitten im Laden aufgebaut. Zuerst hätten sie sich gegen den Stand gewehrt, weil es mehr Arbeit bedeute, sagt Jung. Aber Dirk Rampe, Geschäftsstellenbeauftragter der RHEINPFALZ, habe sie überzeugt. Mittlerweile halte sie es für eine gute Entscheidung. Um den Servicepunkt betreiben zu können, hätten alle Mitarbeiter eine mehrstündige Schulung mitgemacht. „Es ist ein völlig neues Arbeitsfeld und es macht sehr viel Spaß“, berichtet die Buchhändlerin. Der Servicepunkt ist zu den regulären Öffnungszeiten der Buchhandlung nutzbar.