In der Buchhandlung Quodlibet in der Kellereistraße eröffnet am Dienstag ein neuer RHEINPFALZ-Servicepunkt. Dort können RHEINPFALZ-Privatkunden Anzeigen aufgeben und Wünsche rund um ihr Abonnement loswerden. Zuletzt war das nur telefonisch oder im Internet möglich, da die RHEINPFALZ-Geschäftsstelle seit Pandemiebeginn geschlossen ist. Mit dem Servicepunkt gibt es nun aber wieder einen Anlaufpunkt in der Innenstadt, bei dem RHEINPFALZ-Kunden den aus der Geschäftsstelle gewohnten Service bekommen.

Jeanette Jung von Quodlibet und ihr Team sind in den vergangenen Tagen entsprechend geschult worden, damit sie die Wünsche der RHEINPFALZ-Kunden auch bearbeiten können. Die Buchhandlung sei gefragt worden, „ob wir das machen möchten, und wir haben zugesagt“, schildert sie das Zustandekommen der Partnerschaft.

Drei Servicestationen

Ende vergangener Woche ist eine der drei Servicestationen im Buchladen mit RHEINPFALZ-Mobiliar versehen worden, „damit alle Kunden wissen, dass wir uns hier um diese Themen kümmern“. Jung ist gespannt: „Damit betreten wir Neuland.“

Kunden werden zu den üblichen Öffnungszeiten betreut: montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr. Vor Ort gibt es auch Musterbücher für Anzeigen, ansonsten erfolgt die Bearbeitung der Anliegen via Software direkt am Computer.

Die Partnerschaft von RHEINPFALZ und Quodlibet wird auch gefeiert: Am Samstag ist der Neustadter Comic-Zeichner Steffen Boiselle von 10 bis 14 Uhr im Laden und fertigt kostenlose Live-Zeichnungen an. „Zu normalen Zeiten hätten wir auch ein Glas Sekt angeboten, aber das geht wegen Corona leider nicht“, sagt Jung.