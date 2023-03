Der Weg für eine Sportanlage auf dem Sportplatz des TV Frankeneck ist frei. Allerdings musste kräftig an den Kosten gedreht werden.

250.000 Euro hätte die vom TV Frankeneck präferierte Umgestaltung seines Sportgeländes in eine Freizeit-Sportanlage gekostet, wenn die ursprüngliche Planung realisiert worden wäre, berichtete Dieter Kropf, Vorsitzender des Vereins, im Gemeinderats Frankeneck. Man habe kräftig gestrichen, nun liegen die Kosten bei 93.000 Euro.

5000 Euro wird die Gemeinde zahlen, darüber war sich der Rat einig. „Wir würden gern mehr zahlen, aber mehr erlaubt die Kommunalaufsicht nicht“, erklärte Bürgermeister Marco Fränzel (SPD). Er habe „fast einen Jubelsprung“ gemacht, als die bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angesiedelte Kommunalaufsicht einem Zuschuss von 5000 Euro zugestimmt habe. Denn dies ist eine freiwillige Leistung, und neue freiwillige Leistungen sind aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde untersagt. „Wir können da als Gemeinde nicht außen vor stehen“, betonte der Beigeordnete Hans Seiberth (SPD). Fränzel lobte das Engagement des TV Frankeneck, der auch regelmäßig Geld in den Unterhalt der Turnhalle und der sonstigen Anlagen investiere.

Verzicht auf Rasenplatz

10.000 Euro bekommt der TV Frankeneck von einer Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim. Der Verein habe inzwischen einen Antrag auf einen Zuschuss aus dem Programm Leader plus gestellt, berichtete Kropf den Ratsmitgliedern. Zudem sei man auf der Suche nach Sponsoren. Der Verein habe einiges an Eigenkapital, es sollen Eigenleistungen erbracht werden. Die am Schluss noch offene Summe werde über einen Kredit finanziert.

Den Verzicht auf einen Rasenplatz, eine Bewässerungsanlage und professionelle Tennisplätze sowie die Entscheidung für Trimmgeräte, die nicht aus teurem Edelstahl sind, nannte Kropf als vier Positionen, mit denen gegenüber der ersten Planung viel Geld eingespart worden sei. Doch werde die Spielwiese, die statt eines Rasenplatzes entstehen soll, Kleinfeld-Maße haben. Es werden Hobby-Tennisplätze angelegt. Wasser soll überwiegend über das Dach der Turnhalle und eine Zisterne gewonnen werden. In der Zeit, in der die Wiese und andere Pflanzen anwachsen, werde dieses Wasser nicht reichen. Kropf bat den anwesenden Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU), dass der Verein in diesem Zeitraum einen ermäßigten Wasserpreis zahlt. Für die Bewässerung soll ein spezieller Wagen angeschafft werden. Außer Spielwiese und Tennisplätzen sind Boule-Anlagen, Fitness-Geräte sowie ein Geräteschuppen mit Dart-Brettern geplant. Auch soll der Tennenplatz erneuert werden.

Der TV Frankeneck wolle in der Ortsmitte ein „gemütliches Freizeitangebot“ schaffen und neue Mitglieder gewinnen, sagte Kropf. Zwar soll die Anlage von allen genutzt werden, doch werde es einige Privilegien für Mitglieder geben, so Kropf. Er berichtete, bereits angesprochen worden zu sein, dass es sich nicht mehr lohne, Mitglied im TV Frankeneck zu sein, wenn alle die Anlage nutzen könnten.