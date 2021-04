Drei neue schmucke rustikale Ruhebänke laden Wanderer und Erholungssuchende auf dem Panoramaweg rund um Iggelbach zur Rast und beschaulichem Ausblick über das Walddorf im Elmsteiner Tal ein. Die in der Holzwerkstatt der Gebrüder Schulz in Weidenthal gefertigten Ruhebänke wurden von der ehrenamtlich tätigen Senioren-Aktiv-Gruppe des Landschaftspflegeverein Elmstein-Iggelbach aufgestellt. Sie stehen an neuen Standorten und dienen aber auch als Ersatz für alte und marode gewordene Bänke auf dem rund zehn Kilometer langen Rundweg. Die über 600 Euro teueren Sitzbänke wurden aus Spenden Iggelbacher Bürger und von einem Erlös anlässlich der „Ersatzkerwe“ im vergangenen Jahr finanziert. Elke Fols und Ilona Grünewald waren Initiatorinnen eines am Kerwemontag zusammen mit Iggelbacher Bürgerinnen organisierten „Heringsessen über die Straße“ und stellten den Reingewinn zum Erwerb der Ruhebänke zur Verfügung.