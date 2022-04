Die neue Elmsteiner Homepage ist freigeschaltet, zu finden ist sie unter der Adresse www.elmstein.de. Diese Adresse hatte die Homepage bereits, bevor für ein etwa zweijähriges Zwischenspiel die Adresse www.elmstein.info genutzt wurde.

„Ich bin glücklich über das sehr schöne Ergebnis. Die Homepage sieht gut aus und ist benutzerfreundlich“, sagt Bürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD). In den vergangenen Monaten sei in einer Kombination aus ehrenamtlicher Arbeit und Sponsoring eine „sehr gute und bedienerfreundliche Homepage“ erstellt worden. Es sei noch nicht alles fertig, einiges müsse noch ergänzt oder erweitert werden, so Verdaasdonk. Daran werde noch gearbeitet, doch letztendlich sei eine Homepage nie ganz fertig. Es gebe immer wieder Veränderungen und Neues komme dazu, so Verdaasdonk.

Elmsteiner Bürger vorgestellt

Er verweist darauf, dass www.elmstein.de sowohl Informationen für Besucher, wie auch für Elmsteiner Bürger biete. Auch etwas Unterhaltung wird den Nutzern der Homepage geboten: Es werden beispielsweise einige Elmsteiner Bürger vorgestellt. Die Homepage sei nicht nur optisch attraktiv und inhaltlich informativ, sondern auch auf dem Stand moderner Computertechnik, betont Verdaasdonk. So sei beispielsweise die Möglichkeit geschaffen worden, einen Newsletter zu bestellen. Auch kann man direkt auf die Homepage mittelpfalz.de geleitet werden, die aktuelle Informationen aus allen Orten der Verbandsgemeinde Lambrecht bietet.

Auch die Optimierung der Homepage in Suchmaschinen sei auf dem neuesten Stand der Technik, erläutert Verdaasdonk. In einer Ratssitzung im Februar hatte das SWG-Ratsmitglied Michael Speiger moniert, dass durch die Stilllegung der Internetadresse www.elmstein.de im Jahr 2019 der gute Rang der Homepage bei Suchmaschinen verloren gegangen sei. Die von Speiger genannte Technik, um bei Suchmaschinen vorne zu landen, funktioniere schon lange nicht mehr, erwiderte Verdaasdonk. Die Welt der Suchmaschinen habe sich verändert. Es seien inzwischen ganz andere Kriterien ausschlaggebend, um auf den Rankings vorne zu stehen. Das bestätigten Computerexperten.