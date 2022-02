Derzeit wird die Elmsteiner Homepage überarbeitet. Für Michael Speiger (SWG) ist das Anlass zur Kritik, dass 2019 die damalige Homepage abgeschaltet wurde.

Diese ursprüngliche Homepage, mit deren Aufbau schon vor etwa 20 Jahren zu Zeiten des früheren Bürgermeisters Helmut Schmidt begonnen wurde, sei bei allen Internet-Suchmaschinen auf vorderen Rängen gestanden, so Speiger. Das bedeute: Wer nicht „Elmstein“ bei den Suchmaschinen eingab, sondern ein Wort, bei dem es einen Zusammenhang zu Elmstein gibt, etwa Pfälzerwald, bekam als eines der ersten Ergebnisse die Homepage der Gemeinde angezeigt. Dadurch seien Fremde auf Elmstein aufmerksam geworden und so eventuell als Touristen in den Ort gekommen, meint Speiger.

Ein so guter Rang bei den Suchmaschinen sei inzwischen nur noch mit viel Geld oder erstklassigen Programmierkenntnissen zu erreichen. Speiger hatte die Homepage betreut, bevor Rene Verdaasdonk sie 2019 nach seiner Wahl zum Bürgermeister abschalten ließ.

Verdaasdonk hatte dies damit begründet, dass auf der Homepage zu viel Werbung für die SWG zu finden sei. „Ich sehne mich nicht nach der Homepage zurück, die wir bis 2019 hatten“, reagierte Verdaasdonk in der Ratssitzung auf die Kritik Speigers. Nach der Wahl war eine Homepage, die unter der Adresse www.elmstein.info als Privatinitiative entstanden war, zur offiziellen Seite geworden und weiterhin von den Initiatoren gepflegt worden. Die SWG übte mehrfach Kritik daran. Mittlerweile wurde die Kooperation beendet. Die Inhalte der bisherigen Seite sind derzeit noch zu sehen. Wer nach „Elmstein“ sucht, landet auf der Seite www.elmstein.de, erhält den Hinweis, dass die Seite noch im Aufbau ist, und kann sich auf die alten Seiten weiterleiten lassen.

Der Aufbau der neuen Homepage erfolge teils ehrenamtlich, teils finanziere er sie mit privaten Mitteln, so Verdaasdonk.