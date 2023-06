Was die Neustadter Pollichia an Plänen und Ideen im Köcher hat.

Vier Jahre Zwangspause, aber beileibe kein Stillstand. Nichtsdestotrotz will die Neustadter Kreisgruppe des Naturschutzvereins Pollichia jetzt wieder so richtig loslegen. Eine Hauptaufgabe lautet Flächenbetreuung, wie der erste Vorsitzende Fritz Thomas bei der Mitgliederversammlung im Haus der Artenvielfalt in der Erfurter Straße bekanntgab.

Hauptaufgabe deshalb, weil die Neustadter Pollichia mittlerweile rund zehn Hektar eigene Flächen besitzt. Zuletzt kam laut Thomas eine 3000 Quadratmeter große Orchideenwiese nahe des Golfplatz-Parkplatzes bei Geinsheim dazu. Nun sei es wichtig, die Flächen zu betreuen und durch Kauf oder Pacht zu erweitern. Bei Geinsheim und Lachen-Speyerdorf sollen für die Amphibien die Feuchtgebiete erhalten werden. Vom Soldatenweiher im Neustadter Ordenswald ausgehend habe sich der Laubfrosch bis nach Geinsheim und ins Modenbachtal ausgebreitet, so Thomas.

Star „Kuhnibert“

Das einzige Vorkommen an Kreuzkröten in der Region beherbergt die Haßlocher Raketenstation, ein zweiter Schwerpunkt der Pollichia. „Chef im Ring“ ist dort Glanrind-Bulle „Kuhnibert.“ Der 1,6 Tonnen schwere vierbeinige Landschaftspfleger bewege einiges auf dem renaturierten Gelände, so zweiter Vorsitzender Andreas Bauer.

Unterschiedlich entwickelt sich laut Experte Volker Platz die Neustadter Vogelwelt. Während sich der Wiedehopf im Gebiet Mußbach-Haßloch erfolgreich ausgebreitet habe und die Anzahl der belegten Storchennester stabil bei 18 bis 20 liege, seien deutlich weniger Ziegenmelker zu hören. Sehr weit verbreitet habe sich in den vergangenen Jahren die Mauereidechse, deren Populationen in Neustadt „explodiert“ seien. „Es müssen inzwischen Tausende sein“, mutmaßen die Naturschützer.

Am letzten Donnerstag

Bei den Neuwahlen wurden Fritz Thomas und Andreas Bauer in ihren Ämtern bestätigt, ebenso Schriftführer Kai Thomas und Rechnungsprüfer Philip Scammell. Gunter May ist neuer Kassenwart. Monatstreffen ist künftig an jedem letzten Donnerstag im Monat, erstmals am 27. Juli, 19 bis 21 Uhr im Haus der Artenvielfalt.