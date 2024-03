Die Internationale Schule (ISN) veranstaltet zum Welttag der Poesie einen „Poetry Day Wettbewerb“. Hierfür können Schüler der Klassenstufen 6 bis 12 bis zum 15. März ein selbstverfasstes englisches oder deutsches Gedicht mit Angabe ihres Namens, der Klassenstufe und des Schulnamens an die E-Mail-Adresse poetryday@is-neustadt.de senden. Die Schüler werden aufgerufen, das Motto „Our Planet, Our Future“ zu thematisieren. Die Preisverleihung ist am Donnerstag, 21. März, ab 18 Uhr in der Internationalen Schule.