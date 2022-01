Die Baustelle in der Gabelsbergerstraße ruht. Dort wird ein Mehrfamilienhaus in die Höhe gezogen, nachdem das frühere Gebäude, in dem beispielsweise das Sportstudio Rössler Mieter war, abgerissen worden war. Ursache für den Baustopp ist ein Wasserrohrbruch an Silvester genau dort, wo der große Baukran steht. Die Stadtwerke hatten daraufhin, unterstützt von vielen weiteren Beteiligten, zwei Schieber gesetzt. Der Kran wurde durch Stahlträger gesichert.

Die Ursache für den Rohrbruch sei immer noch schwer zu benennen, so Holger Mück, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke, auf Anfrage. Tatsache sei, dass ein schwerer Kran über der Bruchstelle stehe. Ein Gutachten soll laut Mück nun Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und damit über die Tragfähigkeit geben. Dann könne vor einer Problemlösung gesagt werden, ob der Kran stehen bleiben kann oder nicht.