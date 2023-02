Bei einem 45-Jährigen sind am Dienstag bei einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt worden. Der Mann, der in einem Fahrzeug mit ausländischer Zulassung unterwegs war, gab an, dass er „die letzten Tage“ einen Cannabis-Mojito konsumiert habe. Ein urinbasierter Vortest vor Ort reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC.