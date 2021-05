Unbekannte Täter haben auf einer Schafweide in St. Martin ein Mutterschaf vergiftet. Das alpine Steinschaf wurde am vergangenen Sonntag gegen 13 Uhr leblos auf der Weide im Weyerer Weg vorgefunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass es vergiftetes Futter zu sich genommen hat und daraufhin verendete. Die Polizei Edenkoben sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können: Telefon 06323/9550.