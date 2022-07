Eine Unbekannte hat sich als Mitarbeiterin des DRK-Stadtverbands Neustadt ausgegeben und in einer Arztpraxis um Spenden für einen angeblichen Ärzteverband gebeten. Das teilt das DRK mit. Die Frau habe im Namen von Maike Willrich angerufen. Wie diese auf Anfrage berichtet, hat sie am Mittwochmorgen einen Anruf von einer Arztpraxis erhalten. Einer Mitarbeiterin sei es komisch vorgekommen, als sie die unbekannte Anruferin um eine Telefonnummer für einen Rückruf oder eine E-Mailadresse gebeten und diese geantwortet habe, dass Willrich weder das eine noch das andere habe. Der Stadtverband weist darauf hin, dass das DRK aktuell keine Ärzte oder sonstige Pflegeeinrichtungen anrufe. „Uns mit dubiosen Anrufen ins schlechte Licht zu rücken, geht gar nicht“, sagt Willrich. Ob weitere Praxen von der „falschen“ DRK-Mitarbeiterin angerufen wurden, ist bislang nicht bekannt. Wie das Rote Kreuz mit dem Fake-Anruf umgehen soll, ob etwa eine Anzeige in Frage kommt, werde noch besprochen, so Willrich.