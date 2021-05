René Rast ist ungeduldig. Der amtierende DTM-Meister möchte seinen Titel verteidigen. „Es wäre mir am liebsten, wenn wir morgen losführen“, sagt der Rennfahrer. Oder am Wochenende in Zolder, wie es der ursprüngliche Terminplan vorgesehen hat. Doch dieser wurde wegen der Corona-Pandemie abgeändert. Ob nun als neue Version die Saison am 11. Juli auf dem Norisring startet? Unwahrscheinlich. Wird 2020 überhaupt gefahren?

„Natürlich kann es sein, dass dieses Jahr kein Rennen mehr stattfindet“, sagt René Rast ganz offen. Nicht nur der Pilot muss sich in Geduld üben. Auch sein Neustadter Team Rosberg steht längst parat. Bevor seine Mechaniker in die Kurzarbeit geschickt worden waren, hatten sie die beiden Audi RS5 für Rast und Teamkollege Jamie Green in der Werkstatt noch einsatzbereit gemacht. Zu Teamchef Kimmo Liimatainen und seinem Renningenieur Florian Rinkes hält der Pilot regelmäßig Kontakt, informiert sich über die neuesten Entwicklungen.

Rast treibt täglich Sport

Trotz der ungewohnten Situation, langweilig ist dem 33-Jährigen nicht. „Gefühlt habe ich mehr denn je zu tun“, sagt er. Jetzt komme er zu den Dingen, die er sonst während der Saison nur sehr wenig machen könne. Ganz vorne stehen dabei die Partnerin Diana und ihr dreijähriger Sohn Liam. Aber er achtet auch auf seine körperliche Fitness, fährt viel Rad. „Ich kann konstanter, sprich täglich Sport machen“, berichtet er.

Und Rast liest. Hauptsächlich Sachbücher. „Es geht dabei um Selbstoptimierung, wie ich manche Dinge besser verstehen und mich persönlich verbessern kann“, erzählt der Rennfahrer. Gerade lese er ein Buch über die Prinzipien des Erfolgs, um gewisse Dinge besser zu verstehen. „Wie funktioniert Erfolg? Warum haben gewisse Menschen Erfolg?“ Auf diese Fragen hofft der erfolgreiche Rennfahrer, der in drei Jahren DTM zweimal den Titel gewonnen hat, Antworten zu bekommen. „Ich habe auch schon immer ein großes Faible für die Wirtschaft gehabt“, verrät er.

Fast jeden Tag bei einem Onlinerennen

Ganz ohne Rennerei kommt René Rast indes nicht aus. „Dann ist das Simracing dazugekommen“, sagt der Pilot, dessen Erfolge auf der Rennstrecke auch auf dem regelmäßigen Training im eigenen Simulator beruhen. „Ich bin jetzt beinahe jeden Tag bei einem Onlinerennen dabei.“

Sorgen um die Gesundheit macht sich René Rast keine. „Es ist nicht so, dass es ganz anders vorhergesagt wurde, als es jetzt gekommen ist“, sagt er. „Es wurde schon vor vielen Wochen gesagt, dass sich sehr viele Menschen mit dem Virus infizieren werden.“ Das Beispiel USA zeige, wie schnell dies voranschreiten könne. „Wenn man das vorher wusste, dann konnte man sich darauf vorbereiten“, sagt der Rennfahrer, der in Bregenz wohnt und den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz für frühzeitiges, konsequentes Handeln lobt.

Zuversicht überwiegt noch

Als wirtschaftlich interessierter Mensch macht sich René Rast auch Gedanken zur Situation im Automobilbereich. „Die Aufgabe der Hersteller ist es, Autos für die Fortbewegung der Menschen zu produzieren. Autos zu produzieren, die sich die Leute noch leisten können“, erklärt der Rennfahrer. Motorsport wäre dann einer der ersten Bereiche, der auf der Kippe stünde. Wenn’s wirklich wirtschaftlich eng würde, wäre ein Ausstieg aus dem Rennsport der logische Schritt. Dies könne die Formel 1 treffen, „und natürlich ist die DTM davon nicht ausgenommen“.

Leid täte es ihm für die vielen kleinen Privatteams, für die er selbst lange in den verschiedenen Markenpokalen gefahren sei. Noch überwiegt bei ihm die Zuversicht, dass die Auswirkungen nicht so weit gehen. Eines aber ist für den Piloten des Neustadter Teams sicher: „Das wird die gesamte Motorsport-Welt komplett verändern.“

So hofft René Rast, dass möglichst bald die Startampel wieder auf Grün springt. Er wartet ganz ungeduldig.