Erich Baumgärtner, sechs Jahre lang Renningenieur von DTM-Pilot Jamie Green, hat das Team Rosberg verlassen. Und er ist doch geblieben.

Irgendwie schließt sich der Kreis für Erich Baumgärtner. Als der hagere Mann vor 21 Jahren zum Team Rosberg gekommen war, durfte er in der Formel BMW einen hoffnungsvollen Nachwuchsrennfahrer betreuen: Nico Rosberg, Sohn von Teameigner Keke Rosberg. Seit dem 1. Januar gehört der Kfz-Techniker nicht mehr dem Team Rosberg an. Doch erneut arbeitet er in einer Formel-Nachwuchsserie, der Formel 4. Wieder ist Nico Rosberg sein Partner. Nach der Gründung seines BWR-Rennteams betreut Baumgärtner zwei Piloten aus der Racing-Akademie des Formel-1-Weltmeisters von 2016.

Während andere mit 61 Jahren langsam an den Ruhestand denken, startet Erich Baumgärtner noch einmal durch. „Ich freue mich auf dieses Abenteuer“, sagt er. Es war keine spontane Idee, die er mit seinem Freund Jan Wendt umsetzte. Seit mehr als 20 Jahren reden die beiden darüber, einen eigenen Rennstall aufzumachen. Einfach aufgeben wollte Baumgärtner seinen Job als Renningenieur im Team Rosberg jedoch nicht, weil ihm die Arbeit Spaß machte. Die vergangenen sechs Jahre war er für das Auto von Jamie Green verantwortlich. „Für mich war klar, sobald sich in der DTM etwas ändert, mache ich etwas anderes“, sagt er. Der Ausstieg von Audi zum Saisonende 2020 und das Ende der Class-one-Ära waren der ideale Moment für den Neuanfang. Deswegen musste Teamchef Kimmo Liimatainen seine Mannschaft verkleinern.

Untermieter in der Nachtweide

Erich Baumgärtner ist freiwillig gegangen, doch irgendwie auch geblieben. Statt Angestellter ist er jetzt Untermieter im Gebäude in der Nachtweide 35 in Neustadt. Statt sich nur um ein Auto kümmern zu müssen, ist er nun für alles verantwortlich. „Momentan ist es stressig“, sagt er. Und erzählt, dass er eine Woche dafür benötigt hat, ein Zugmaschine samt Auflieger zuzulassen. Beschweren will er sich nicht, „denn viel Arbeit war zu erwarten, weil ein Formel-4-Team nicht die große Belegschaft hat“. Mit ihm sind die ehemaligen Rosberg-Mechaniker Lukas Garrecht, Nahuel Viano Hippman und Danny King mitgegangen. Zu den sieben Rennwochenenden stoßen vier Freiberufler zum Team.

Taylor Barnard und Valentino Catalano heißen die beiden Nachwuchspiloten, die für das BWR-Team fahren. Der eine stammt aus Norwich in England, ist drei Jahre Mitglied der Rosberg-Akademie und Weltmeister. Allerdings im Kart. Der andere stammt aus der Nachbarschaft, genau aus Germersheim und war 2020 Junior-Champion der französischen Formel 4 geworden. „Er war schon mehrmals bei uns im Haus“, sagt Baumgärtner. „Nun ist er auf uns zugekommen.“

Am Wochenende startet Saison

Dass beide schnell sind und Potenzial haben, haben sie bei ersten Tests auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg bewiesen. „Taylor ist ein großartiges Talent“, lautet das Urteil des Teamchefs, „wir sind stolz, ihn in unserem Team zu haben.“ Über den 15-jährigen Catalano sagt er: „Valentino ist bereits erfahren und wird sehr wertvoll sein in diesem Jahr.“ Diese Voraussetzungen sowie Baumgärtners Erfahrungsschatz sind wichtig, um die Vorgaben von Nico Rosberg in der am 24./25. April in Oschersleben startenden Saison zu erfüllen. „Das eine oder andere Rennen sollten sie schon gewinnen“, fordert Baumgärtner. „Vielleicht können sie am Ende um die Meisterschaft mitfahren.“ Unmöglich ist dies nicht. Auch der junge Nico Rosberg hat mit Baumgärtners Unterstützung 2002 den Titel in der Formel BMW gewonnen.