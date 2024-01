Wie ein Neustadter die Mode- und Werbebranche erobern will.

Nasse Strähnen fallen ihm ins Gesicht. Sein gestählter, nackter Oberkörper wird sanft vom Sonnenlicht auf Mallorca umspielt, im Hintergrund rauschen die Wellen. Es ist nur eins von vielen Fotos, die Simon Fuchs auf sein Profil @simonfox__ auf Instagram hochgeladen hat. Der 27-Jährige aus Neustadt arbeitet als Model und hat schon für Kunden wie Volkswagen, Snocks, Engelhorn, Globus und Aldi vor der Kamera gestanden.

Angefangen hat alles vor gut zehn Jahren, als Fuchs über einen Freund in eine Frankfurter Modelagentur kommt. Dort sammelt er erste Erfahrungen. „Ich habe verschiedene Testshootings gemacht“, erzählt Fuchs. Die Talentscouts zeigten ihm, „wie ich mich bei Castings zu zeigen und zu geben habe“. In der Regel frage der Kunde bei der Agentur nach einem bestimmten Typ, und die Agentur biete dann eine Auswahl aus ihrer Kartei an. Posen und Gesichtsausdrücke hat Fuchs am Anfang noch allein vorm Spiegel geübt. Mittlerweile weiß er genau, wie er sich vorteilhaft vor der Kamera präsentiert. „Das Wichtigste ist, dass man sich nicht verstellt und man selbst ist.“ Seine Persönlichkeit zu zeigen und natürlich rüberzukommen, sei als Model unheimlich wichtig. „Gerade bei Werbefilmen fragen die Kunden viel nach und wollen, dass man über sich erzählt.“

Fotoshootings in Kapstadt

Das Klischee, dass die Modebranche oberflächlich wäre und Models auf ihren Körper reduziert würden, kann Fuchs nicht bestätigen. „Ich bin mit so etwas bisher nicht konfrontiert worden.“ Noch nie habe jemand zum Beispiel von ihm verlangt, dass er abnimmt. „Bei Fashionshows im Ausland sind die Kriterien sicher härter. Auf dem Laufsteg müssen auch männliche Models sehr dünn sein“, erklärt Fuchs. Da er selbst seit Jahren mehrmals die Woche Krafttraining macht und dadurch muskulös ist, sei der Laufsteg nie eine Option für ihn gewesen. Er brennt für Fotoshootings, Werbe- und Imagefilme.

Arbeiten in einer Traumkulisse: Simon Fuchs an der Küste von Kapstadt. Foto: Clement Coetze/gratis

Die Pandemie legt Fuchs’ Pläne jedoch erstmal auf Eis. Mitte 2021 wagt er einen neuen Anlauf und steigt bei der Münchner Agentur Mostwantedmodels ein, die ihn unter anderem ins südafrikanische Kapstadt ausfliegt. „Ich habe dort mit verschiedenen Fotografen gearbeitet und viel Erfahrung gesammelt“, berichtet Fuchs, der das Reisen und die vielen Bekanntschaften am Modeln mag – obwohl die Arbeitstage lang seien. „Morgens steht erst mal die Maske an“, erzählt Fuchs. Danach gebe es Absprachen mit dem Produktionsteam. Ist er beispielsweise als Model für Kleidung in einem Online-Shop tätig, muss er über acht bis zehn Stunden immer wieder das Outfit wechseln, bis alle Bilder im Kasten sind. „Nach so einem Tag ist man dann auch platt.“

IT als zweites Standbein

Mit der neuen Agentur und der frischen Sedcard – so nennt man das Portfolio eines Models – geht es für den Neustadter steil bergauf. Das bringt ihn in seinem Vollzeitjob als Fachinformatiker zunehmend in Bedrängnis, weshalb er Anfang dieses Jahres beschließt, sich als Simon Fox selbstständig zu machen: als Model und mit IT-Netzwerkbetreuung für kleinere Betriebe. „Ich hatte schon immer Interesse an Technik, und in der Modelbranche gibt es keine Garantie auf Jobs, deshalb wollte ich mir mit der IT ein zweites, sicheres Standbein aufbauen.“

Jüngst ist Fuchs im Aldi-Prospekt abgelichtet worden, „da haben mich schon einige angesprochen“. Im Milli-Vanilli-Film „Girl You Know It's True“ ergatterte der Neustadter zudem eine Komparsenrolle. Beim Dreh Ende 2022 im Bayerischen Hof in München sei überraschend Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer vorbeigekommen. „Er stand in der Szene nur etwa fünf Meter von mir entfernt.“

Fuchs’ Traum: in einer großen Produktion mitzuwirken, „zum Beispiel in einer Parfümreklame oder für Marken wie Calvin Klein“, und von internationalen Agenturen entdeckt zu werden. Auch wenn die schillernde Modewelt ihn reizt: Fuchs genießt es auch immer wieder, „nach Hause zu meiner Familie in Forst zu kommen“.