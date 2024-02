Die Neustadter Initiative Klimaaktion plant eine eigene Aktion zur Kommunalwahl: Am Mittwoch, 17. April, sollen im Casimirianum die Vertreter der im Stadtrat vertretenen Fraktionen zum Thema klimaschonende Mobilität befragt werden.

Der Vorstand der Klimaaktion hat über diese Pläne bei der Mitgliederversammlung informiert. Die Gruppe will sich auch über die geplante Fragerunde hinaus mit ihren Themen bei der Kommunalwahl einbringen. So hat Rainer Bill von der Klimaaktion bei der Versammlung angekündigt, dass man die geplante Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes thematisieren werde. „Hier wurde viel zu wenig an Radfahrende gedacht“, nannte Bill einen Kritikpunkt.

Das Thema Fahrradfahren hat die Klimaaktion auch im vergangenen Jahr stark beschäftigt. Gemeinsam mit den Verbänden ADFC, VCD und BUND wurde der fahrradfreundliche Ausbau der Karl-Helfferich-Straße gefordert. In Gesprächen mit Bürgern und bei Aktionen gehe es immer wieder um die Frage, was jeder einzelne Bürger dazu beitragen könne, dass der CO 2 -Ausstoß, den jeder im Alltag verursache, möglichst gering bleibt, so Vorstandsmitglied Lars Nöcker. Daher unterstütze die Klimaaktion auch die regelmäßig stattfindenden Fahrraddemos Critical Mass zur Verbesserung der Radinfrastruktur in Neustadt.

Energieteam gegründet

Ferner wird die Klimaaktion sich am nächsten Klimastreik von Fridays for Future beteiligen, der am Freitag um 13.30 Uhr auf dem Hetzelplatz startet. Kooperationspartner dabei ist die Gewerkschaft Verdi und die Kampagne „Wir fahren zusammen“. Dabei gehe es darum, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken.

Ein weiterer Schwerpunkt der Klimaaktion ist der Energiesektor. Da das Interesse am Thema Abkehr von fossilen Energieträgern sehr groß sei, hat die Klimaaktion ein Energieteam gegründet. Dieses treffe sich einmal im Monat. Wer die Gruppe unterstützen wolle, könne sich per E-Mail an klimaaktion-nw@posteo.de melden. Zudem veranstaltet die Klimaaktion im Roxy-Kino eine Filmreihe mit klimarelevanten Themen. Der nächste Film ist am 14. März „Anders essen“. Filmbeginn ist immer um 18.30 Uhr. Weitere Information: www.klimaaktion-neustadt.de.