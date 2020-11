Die Geinsheimer haben sich gleich mehrere Aktionen für eine besinnliche Adventszeit in Geinsheim überlegt. Dazu gehört eine „Weihnachtsrallye“ genauso wie eine Adventstasche für zu Hause.

Der neu gegründete Verein „Goise blüht auf“ möchte mit einer „Weihnachtsrallye“ die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen. So wurden Fragen für drei Altersgruppen zusammengestellt, „die mal einfach, mal schwieriger zu beantworten sind“. Einige Lösungen sind im Dorf zu finden. Die Anleitung zur „Weihnachtsrallye“, bei der es natürlich auch Preise zu gewinnen gibt, liegt in Geinsheimer Geschäften aus.

Am 6. Dezember zieht ab 18 Uhr der Nikolaus mit seinen Helfern durch das Dorf. Wer Besuch vom Nikolaus wünscht, kann eine E-Mail an sabine.kaufmann@neustadt.eu schreiben mit Namen und Adresse des Kindes – und am Nikolaustag vor dem Haus auf ihn warten.

Adventstaschen auf Bestellung

Auch der Elternausschuss der katholischen Kindertagesstätte St. Josef hat sich etwas ausgedacht. Stoffbeutel werden kurzerhand in Adventstaschen umfunktioniert, gefüllt mit Glühwein und Saft von Geinsheimer Winzern, Lebkuchen vom Bäcker, Weihnachtspostkarten und etwas zum Basteln sowie etwas Selbstgebasteltes von den Kita-Kindern. Der Erlös – 15 Euro pro Stück – wird für den Bewegungsraum der Kita verwendet. Die Adventstaschen können bis 30. November per E-Mail an ea-kita-geinsheim@web.de bestellt werden. Bezahlt wird bei der Auslieferung.

Mit Kerzen und Lichterketten sollen die Geinsheimer zudem ihre Vorgärten und Fenster schmücken, um etwas Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen – und um das Wohlfühl-Dorf im Gäu zu sein. Dazu ruft der Förderverein Geinsheim auf.

Engel für den Tannenbaum

Darüber hinaus hatte Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann die Idee, dass Kita- und Grundschulkinder einen „Engel für Geinsheim“ als Vorlage zum Bemalen oder Bekleben erhalten. Diesen dürfen die Kinder dann an den großen Weihnachtsbaum vor der Ortsverwaltung hängen. „So soll ein richtig schöner Christbaum für Geinsheim entstehen“, so Kaufmann.

Die katholische Pfarrei Heilig Geist bietet am 20. Dezember die „Nacht der 1000 Lichter“ mit adventlichem Kerzenschein und meditativer Musik an. Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Kirchengemeinde zu finden: https://www.pfarrei-nw-heilig-geist.de/.