Kurzfristig könnte es in der Innenstadt einige Parkplätze mehr geben. Dafür sollen Stellflächen an der Hertie-Ruine hergerichtet werden. Außerdem sollen sich die Parkregeln an manchen Stellen der Stadt ändern.

Im Februar erteilte der Stadtrat der Stadtverwaltung den Auftrag zu prüfen, wo zusätzlicher Parkraum in der Innenstadt geschaffen werden könne. Beantragt hatten das die Freien Wähler.