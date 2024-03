Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Mandelblütenfest hat am ersten Wochenende bei mildem Wetter tausende Besucher nach Gimmeldingen gelockt . Das Weindorf präsentierte seine schönsten Seiten, die Anwohner blieben bei allen Strapazen gastfreundlich – kommen selbst aber wohl lieber gegen Abend auf den Festplatz.

Ein junges Pärchen drängt sich noch hinten in den Bus, dann schließt der Fahrer die Türen. Das Shuttle ist proppenvoll. Die anderen Fahrgäste, die am Samstagmittag vom Neustadter Hauptbahnhof zum Mandelblütenfest in Gimmeldingen fahren wollen, müssen zehn Minuten warten – bei zartem Sonnenschein nicht schwer. Ein Paar aus South Carolina, USA, Anfang 30, das seit ein paar Monaten in Mainz wohnt und per Zug angereist ist, fragt sich auf dem Weg, wie der Busfahrer es durch die engen Haardter Straßen schafft. Er sagt auf Englisch: „Ich bin schon gespannt auf die Blüten und den Wein. Es gibt doch Wein, oder?“ Gibt es. Und neben der Königin, die er unbedingt sehen will, auch noch eine Prinzessin. „Exciting!“, entfährt es ihr.

