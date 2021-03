Die Sperrung des Neustadter Ortsteils Gimmeldingen für Besucher von außerhalb, die als Spaziergänger die Mandelblüte bewundern wollen, zeigte am Wochenende Wirkung. Auf den Alleen rund um den Ort waren nur wenige Spaziergänger unterwegs. Die blühenden Bäume lockten in den vergangenen Jahren Tausende von Besuchern an. Wegen der Pandemie will das die Stadt in diesem Jahr per Allgemeinverfügung verhindern. Besucher von außerhalb dürfen zwar in den Ort, aber nicht spazieren gehen. Die Geschäfte und Winzer können jedoch angefahren werden.

Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk kontrollierten alle Zufahrten nach Gimmeldingen und schickten Fremde weg. Als „tiefenentspannt“ beschrieben Feuerwehr und Stadtverwaltung die Lage. Es seien nur „einige wenige“ Verstöße wegen unerlaubten Parkens auf Wirtschaftswegen und Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit geahndet worden. Ein Sprecher der Polizei gab an, dass „über 100 Fahrzeuge“ weggeschickt worden seien. Nicht bei allen findet die Sperrung Zustimmung. Kontrollen seien zwar richtig, aber den ganzen Ort wie „Fort Knox“ abzusperren, sei übertrieben, war immer wieder zu hören.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier.