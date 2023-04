Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der befürchtete Ansturm auf die Gimmeldinger Mandelmeile blieb am Wochenende aus. An den Absperrstellen mussten nur wenige Besucher von außerhalb weggeschickt werden. Die Anzahl der Spaziergänger war überschaubar. Doch gab es durchaus kritische Stimmen.

Ruhig ist es am späten Samstagvormittag in der Neustadter Gemarkung Richtung Deidesheim, in der alle Wirtschaftswege abgesperrt sind. Auch in der angrenzenden Deidesheimer Gemarkung, in der