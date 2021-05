Rund um das Weinstraßencenter haben ehrenamtliche Helfer des Naturschutzbundes Nabu aufgeräumt. Das Ergebnis kann sich (leider) sehen lassen, teilt der Nabu zum Abschluss der Aktion mit.

Aufgrund der Coronaregeln machten sich die Helfer um Organisatorin Jana Stahl-Hahl in Zweier-Teams an die Arbeit. Eingesammelt wurden vor allem viele Verpackungen (Pappschachteln, Trinkbecher, Pizzakartons, Tüten), aber auch „Unmengen an Zigarettenkippen und -schachteln, Schnapsflaschen und Kunststofffolien“, so die Nabu-Helfer. Ihre Beobachtung: Dort, wo gut geparkt werden kann, ist das Müllaufkommen besonders groß.

Doch auch ein Blick in Gebüsche lohnte sich: Hier fanden die Nabu-Helfer zwei Dutzend Neonröhren, einen Kofferraumboden und ein Paar Skistiefel. Und es gab auch skurrile Funde wie ein Schwangerschaftstest (negativ) und eine Unterhose. Augenzwinkernd teilt der Nabu zu diesen beiden Entdeckungen mit: „Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist unklar.“ Auch in den Weinbergen wurde Plastikmüll in Form von Kunststoffpheromonfallen und Plastikbindern gefunden und eingesammelt.

Unterstützt wurde der Nabu durch den Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN), der Müllsäcke und Müllzangen zur Verfügung stellte. Zudem übernahm der ESN die Entsorgung des gesammelten Mülls. Aufgrund dieser Erfahrungen appelliert der Nabu eindringlich an Bürger, Müll nicht achtlos wegzuwerfen und stärker auf Müllvermeidung zu achten. Der Nabu möchte zudem das Gespräch mit dem Handel suchen, um gemeinsam Fortschritte bei der Vermeidung von Verpackungsmüll erzielen zu können.