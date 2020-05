Auch das Sommernachtsfest des Philharmonischen Chors Liedertafel Neustadt auf dem Haardter Schloss, mit regelmäßig mehr als 1000 Besuchern eines der gesellschaftlichen Großereignisse im Neustadter Kalender, fällt in diesem Jahr den Corona-Zwängen zum Opfer. Dies habe der Verein auf seiner jüngsten Vorstandssitzung beschlossen, teilte der Vorsitzende Frank Sobirey mit. Das Fest war am 4. Juli geplant und werde nun auf den 17. Juli 2021 verschoben, so Sobirey.

Auch die im September zum Jubiläum „50 Jahre Chor-Partnerschaft mit der Cantoria Mâcon“ geplante Chor-Reise in die burgundische Partnerschaft ist mittlerweile storniert. Zur Feier des runden Datums hätte dort die „Missa Latina“ von Bobbi Fischer gemeinsam von „Liedertafel“ und „Cantoria“ aufgeführt werden sollen. Das gleiche Werk sollte von beiden Chören ursprünglich auch am 31. Mai in der Neustadter Martin-Luther-Kirche zur Aufführung gebracht werden. Dieser Termin ist schon seit längerem gestrichen. Beide Freundschaftskonzerte mit den jeweiligen Besuchen und Gegenbesuchen sollten nun 2021 nachgeholt werden, so Sobirey.