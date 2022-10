Zuversichtlich in die Zukunft blickt der Philharmonische Chor Liedertafel. Zudem hat er ein neues Ehrenmitglied: Für seinen vielfältigen Einsatz wurde der „Grandseigneur der Liedertafel“, Karl Gauggel, mit diesem Titel ausgezeichnet.

Nach der schwierigen Corona-Zeit zog der erste Vorsitzende Frank Sobirey eine nichtsdestotrotz erfreuliche Bilanz: „Wir sind stabil aufgestellt und gehen gestärkt in die Zukunft.“ Die Anzahl der Mitglieder, ob aktiv oder passiv, sei konstant geblieben, mit Jürgen Weisser sei ein neuer Dirigent mit viel Erfahrung gewonnen worden.

Auch Chorsprecherin Hermine Boeckmann ist zuversichtlich: „Derzeit laufen die Vorbereitungen für unser Weihnachtskonzert. Inzwischen nehmen wieder deutlich mehr Liedertäfler an den Proben teil. Die Vorfreude ist riesig.“ Am 4. Advent, 18. Dezember, führt der Chor ab 19 Uhr im Saalbau Georg Friedrich Händels „Messiah“ auf.

Im Advent im Saalbau

Ein Höhepunkt für 2023 zeichnet sich bereits ab: „2014 erlebten wir mit ,The Armed Man´ von Karl Jenkins 100 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein besonders ergreifendes Konzert“, so Frank Sobirey. Damals habe man gedacht, Leid und Zerstörung in Europa seien überwunden. „Die aktuellen politischen Entwicklungen zeigen uns in erschreckender Weise, dass dies nicht selbstverständlich ist.“ Deshalb will die Liedertafel mit einem weiteren Werk von Jenkins ein musikalisches Zeichen des Friedens setzen: „The Peacemakers“.

Neben Karl Gauggel geehrt wurden: Karin Kupka (65 Jahre Treue), Marie Mattern (40 Jahre), Birgit Bayer und Anneliese Kaltenegger (25 Jahre). Den Vorstand bilden: Frank Sobirey (Vorsitzender), Hermine Boeckmann (Chorsprecherin und zweite Vorsitzende), Ute Zinkgraf-Gauggel (Schatzmeisterin), Jutta Stammwitz-Becker (Schriftführerin), Dennis Christmann (Öffentlichkeitsarbeit).