Robin Rothe, der im südpfälzischen Essingen seine Kindheit und Jugend verbracht hat und vor etwa einem Jahr mit seiner Freundin nach Neustadt gezogen ist, hatte bis vor wenigen Monaten vom Lichtblick noch nie etwas gehört. Jetzt ist der 24-Jährige Leiter der Tagesbegegnungsstätte.

Robin Rothe ist Nachfolger von Hans Eber-Huber, der in den 21 Jahren, in denen er den Lichtblick geführt hat, „Wahnsinniges“ geleistet hat, wie Rothe sagt, und der nun in Rente