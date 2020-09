Die Gewinner beim Lesesommer Rheinland-Pfalz stehen fest: Im Landesbibliothekszentrum in Neustadt hat Kulturminister Konrad Wolf die ersten Preisträger gezogen: aus einem aufblasbaren „Swimmingpool“, gefüllt mit über 100.000 Bewertungskarten. Der vierte Preis, eine kabellose Lampe von Fatboy, ging dabei an eine Leserin der Stadtbücherei Neustadt, der fünfte Preis, ein Schlauchboot, an eine Leserin der Gemeindebücherei Haßloch. Zwar war die Anzahl der Teilnehmer und der gelesenen Bücher in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie geringer ausgefallen als in den Vorjahren. Dafür aber lasen diejenigen, die mit dabei waren, mit durchschnittlich 8,3 Büchern so viel wie nie zuvor. Wolfs Dank galt den Bücherei-Teams für deren großes Engagement unter schwierigen Bedingungen.