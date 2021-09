Im Durchschnitt acht Bücher haben die jungen Leser beim diesjährigen Lesesommer in Hambach verschlungen. Alle Teilnehmenden können sich ihre Lesesommer-Urkunde und eventuell auch einen Losgewinn in der Bücherei abholen. Nach Angaben der Katholischen öffentlichen Bücherei (KöB) St. Jakobus wurden 22 Gewinnlose gezogen. Alle Bücher stehen weiterhin zur kostenlosen Ausleihe bereit. „Besonders viele Erstlesebücher warten darauf, von den Schulanfängern entdeckt zu werden“, so die Bücherei.