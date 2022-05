Zu den Pfalz-Blockmeisterschaften am Samstag im Stadion in Haßloch erwartet Ausrichter LC Haßloch rund 160 Leichtathleten. Das Besondere: Auch der Verband Rheinhessen richtet in Haßloch seine Block-Mehrkämpfe aus, so dass sich die rund 100 pfälzischen Sportler auch mit 60 Athleten aus Rheinhessen messen können. Die Veranstaltung wird quasi zu einer „abgespeckten“ Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Nur ohne die Rheinländer.

Blockwettkämpfe sind eine Besonderheit im Bereich der Jugend U14 und U16. Dieser Fünfkampf soll die jungen Sportler vor allem mit dem Hürdensprint vertraut machen. Daneben sind Weitsprung und Sprint Pflicht. Die Kür besteht aus der fünften Disziplin, die sich jeder Sportler nach Talent und Vorliebe auswählen darf.

Im Angebot stehen so im Bereich „Lauf“ ein Langstreckenlauf über 2000 Meter plus Ballwurf, im Bereich Sprint/Sprung noch Hochsprung plus Speerwurf. Und in der Kategorie „Wurf“ zusätzlich Diskuswurf und Kugelstoßen.

Einst Bodenwellen auf der Bahn

Für Linus Valnion, Kaderathlet der TSG Deidesheim, der am Samstag drei Titel bei den Bezirksmeisterschaften geholt hatte, geht es damit in den Bereich „Lauf“. Seine Stärken liegen im Sprung und Sprint. Jetzt testet er auch seine Fähigkeiten im Ausdauerbereich. Christoph Sölter, Trainer des Ausrichters LC Haßloch, rechnet mit sieben Startern aus seinem Club. Sölter und das LCH-Team waren bereits stark in die Vorbereitungen eingebunden. Sölter: „Schon vor der Corona-Pause konnten bei uns keine Wettkämpfe mehr stattfinden, weil die Rundbahn wegen Bodenwellen unbrauchbar war. Die Reparatur zog sich drei Jahre lang hin, dann kam die Corona-Pause.“

Der 22-jährige Chemiestudent lebt zwar in Kaiserslautern, kommt aber freitags bis montags nach Haßloch, um dann drei Trainingseinheiten zu gestalten. Aktuell trainieren in der Jugendklasse rund 30 Athleten im LCH. „Aber Corona hat zu Saisonbeginn einige ausgebremst“, betont er. Eine besondere Herausforderung sei bei den Blockmeisterschaften „natürlich“ der Hürdensprint. Die LCH-Teilnehmer hätten seit Herbst das Training für diese anspruchsvolle Disziplin langsam aufgebaut.

Arbeiten an der Bahn

Die letzten Arbeiten im Stadion sind nun in den vergangenen Tagen erledigt worden. Sölter: „Es war gut, dass wir gewissermaßen etwas Druck machen konnten mit dem Argument, dass wir die Pfalzmeisterschaften ausrichten. Trotzdem fehlen jetzt an der Abdeckung der Rundbahnrinne noch 50 Meter.“ Er beschreibt, wie kurios der Ablauf der Arbeiten gewesen sei: Probeweise seien 50 Meter abgedeckt worden. Dann seien die richtigen Abdeckungen gekommen, aber nur in 350 Meter Ausführung. Die bis dahin ausgelegten 50 Meter seien wieder eingepackt und mitgenommen worden. Sölter: „Aber die Veranstaltung kann trotzdem ordnungsgemäß durchgeführt werden.“

Information