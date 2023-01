Die vom Förderverein Herrenhof Mußbach initiierte Reihe „Lebendige Pfalz in Geschichten(n)“ setzen die Referenten Roland Paul und Jürgen Keddigkeit fort.

Diesmal können sich die Freunde der Pfalzmatineen bis zur Sommerpause sogar auf vier Vorträge freuen, denn ein neuer Referent tritt hinzu: Hans-Joachim Schatz, Thomas-Nast-Spezialist aus Edenkoben.Die Reihe startet am kommenden Sonntag mit Roland Pauls Vortrag „Gut Heil! Die Anfänge des pfälzischen Turn- und Sportwesens“. Was zunächst nicht sehr spannend klingt, erweist sich bald bei Erkennen der politischen Ziele der Vereine als Überraschung. Nach Eröffnung der ersten „Turnanstalt“ 1811 in Neukölln bei Berlin wollte „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn „das Bewusstsein für Volk und Vaterland“ stärken. So war auch bei der Gründung des ersten Turnvereins der Pfalz in Neustadt 1846 das Ziel, „sich für die Freiheit und Einheit des deutschen Volkes einzusetzen“ sowie „den Brudersinn und die körperliche und geistige Kraft zu heben.“ Wenig bekannt ist, dass in dieser Zeit des politischen Umbruchs viele Turner als „Freischärler“ an der Revolution von 1848/49 teilnahmen.

„Nach deren Niederschlagung fielen die Turnvereine als politische Vereine unter das Vereinsverbot des Deutschen Bundes.“ Erst 1861 konnten wieder neue Vereine entstehen. Damals kehrte auch der nach der Revolution ins Ausland geflüchtete Turnlehrer Ferdinand Wilhelmi in die Pfalz zurück und hielt in Neustadt Turnkurse ab, wie Roland Paul nachweist.

Sport in der Pfalz

1861 gründeten regionale Vereine unter anderem aus Neustadt und Kaiserslautern in der Villa Denis in Diemerstein den Pfälzischen Turnerbund. Doch die Regierung erschwerte dessen Arbeit wie auch Neugründungen. In seinem Vortrag hebt Paul zudem hervor, wie sich das Turnwesen ausbreitete, welche Erfolge die Turner erzielten und wie weitere Sportarten, etwa der Fußball im 19. und 20. Jahrhunderts entstanden.

Jürgen Keddigkeit setzt die Pfalzreihe am 26. Februar mit seinem Vortrag „Franz von Sickingen, Aufstieg und Fall eines frühneuzeitlichen ,Kriegsunternehmers’“ fort. Am 26. März folgt erneut Roland Paul mit „Anmerkungen zur Geschichte der Landwirtschaft in der Pfalz in den letzten 500 Jahren“.

Thomas Nast aus Landau

Zum Abschluss der Reihe spricht dann Hans-Joachim Schatz am 16. April über „Thomas Nast - ein Pfälzer, der amerikanische Geschichte zeichnete.“ Der in Edenkoben lebende Referent, der seinen Vortrag selbst dem Förderverein vorschlug, ist Mitglied des Thomas-Nast-Vereins in Landau, wo er auch Rektor der Thomas-Nast-Grundschule war. 2019 veröffentlichte er das Buch „Hallo Kinder - Santa Claus erzählt zu Bildern von Thomas Nast“. In seinem Vortrag wird Schatz den Schwerpunkt auf die journalistische Arbeit des Künstlers legen.

Termin

Roland Paul spricht am Sonntag, 22. Januar, um 11.15 Uhr im Festsaal des Herrenhofs Mußbach über „Gut Heil!! Die Anfänge des pfälzischen Turn- und Sportwesens“. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag wird zeitgleich auf Youtube übertragen unter www.pfalzmatinee220123.herrenhof-mussbach.de