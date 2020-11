Er tut es wieder: Zum zweiten Mal erscheint im Foto-Verlag Klaes-Regio ein Bild-Kalender mit Neustadt-Motiven des Natur- und Landschaftsfotografen Jochen Heim im stattlichen A3-Format. Auch einen Pfalz-Kalender für 2021 hat der 50-Jährige wieder am Start – dies bereits zum vierten Mal.

Mit dem Klaes-Verlag in Wermelskirchen, der pro Jahr rund 30 Regionalkalender herausbringt, steht Heim seit 2016 in Kontakt. Im vergangenen Jahr habe er Holger Klaes erstmals überreden können, das Wagnis eines eigenen Neustadt-Kalenders einzugehen, so der passionierte Amateurfotograf, der als Vermessungstechniker beim DLR in Mußbach arbeitet. Es hat sich offensichtlich gelohnt, sonst gäbe es jetzt nicht eine Neuauflage. Die zeigt wieder zwölf „Schokoladen-Ansichten“ aus Neustadt und seinen Weindörfern im Lauf der Jahreszeiten – darunter Bekanntes wie das Hambacher Schloss oder das erleuchtete Rathaus an Heilig Abend, aber auch weniger Naheliegendes wie etwa eine mohnübersäte Sommerwiese bei Diedesfeld. Der Pfalzkalender hat demgegenüber natürlich den Anspruch, möglichst viele Teile der Region zu zeigen und präsentiert deshalb zum Beispiel auch spektakuläre Pfälzerwald-Ansichten wie den Rötzenfelsen bei Gossersweiler-Stein im Dämmerlicht. Aber auch St. Martin und Wachenheim sind vertreten. Er trägt die Preisempfehlung 14,95 Euro, das Neustadt-Pendant wegen der geringeren Auflage 16,95 Euro.

Mehr zu sehen gibt es von Jochen Heim übrigens ab Montag in der Neustadter Stadtbibliothek, die ja nicht vom allgemeinen Kultur-Lockdown betroffen ist: Dort zeigt er Nachtlandschaften, eines seiner fotografischen Lieblingsgenres.