Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin ist es am Freitag gegen 17.30 Uhr Ecke Vogelsangstraße und Sauterstraße in der Neustadter Kernstadt gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer in die Sauterstraße einbiegen, wo eine 22-jährige Radfahrerin anhielt, weil der Pkw Vorfahrt gehabt habe. Allerdings habe der Autofahrer die Kurve zu eng genommen und deshalb mit seinem Wagen die Radfahrerin umgestoßen. Sie sei gestürzt und habe sich dabei leicht verletzt.