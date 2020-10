Eigentlich ist Wolfgang Dinges schon seit einigen Wochen in Pension, doch am Mittwoch ließ es sich der frühere Leiter der Kulturabteilung nicht nehmen, den Arbeitsbericht seiner Sektion noch einmal persönlich vor dem Kulturausschuss vorzutragen – und ein persönliches Resümee seiner fünfjährigen Tätigkeit in diesem Amt zu ziehen. Gleichfalls eine Art Abschiedsveranstaltung war der Abend für Ingo Röthlingshöfer, den scheidenden Bürgermeister und Kulturdezernenten. Zwar ist noch nicht ganz sicher, ob es im Dezember nicht doch noch einen weitere Kulturausschusssitzung (für Haushaltsfragen) geben wird, doch verabschiedete sich der CDU-Politiker schon jetzt einmal vorsorglich von dem Gremium.

Aber auch eine neue Personalie wurde verkündet: Heike Hinkelmann heißt die Frau, die sich gegen über 60 Mitbewerber durchsetzte und ab Januar die Dinges-Nachfolge in der Kulturabteilung antritt - wenn auch nicht mehr explizit als Leiterin, sondern als „Kulturkoordinatorin“. Für diese Aufgabe bringt die 56-Jährige, die Pfälzer Wurzeln hat, aber zuletzt beim Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz in Regensburg beschäftigt war, gute Voraussetzungen mit: Sie ist laut ihrer Vita Kultur- und Medienmanagerin, Schauspielerin und Musicaldarstellerin, Musik- und Kunstpädagogin, Kunsthistorikerin und Fremdsprachensekretärin.