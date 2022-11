Der Neustadter Stadtvorstand mit Oberbürgermeister Marc Weigel, Stadtratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter unterstützen die bundesweite Spendenaktion des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge anlässlich des Volkstrauertags am 13. November. Daher wird am Samstag von 11 bis 13 Uhr am Kriegerdenkmal in der Hauptstraße Geld für die zum Großteil ehrenamtliche Arbeit der Kriegsgräberfürsorge gesammelt. Neben den städtischen Vertretern beteiligen sich auch Bundeswehr-Reservisten. Die Musikschule Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße (Juphi) begleitet die Straßensammlung musikalisch. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge widmet sich der Aufgabe, Kriegstote im Ausland zu suchen und zu bergen, sie würdig zu bestatten und ihre Gräber zu pflegen. Er betreut Angehörige, engagiert sich in der Erinnerungskultur und fördert die Begegnung und Bildung junger Menschen an den Ruhestätten der Toten. Für Neustadt ist seit wenigen Wochen Wolfram Vogt neuer ehrenamtlicher Beauftragter des Volksbunds. Erreichbar ist er unter Telefon 06321 855-1117 sowie per E-Mail an wolfram.vogt@neustadt.eu.