Wer sein Elektrofahrzeug in Neustadt parken will, muss sich wegen der Gebühren bisher keinen Kopf machen. Denn wer ein E-Kennzeichen hat, muss auf öffentlichen bewirtschafteten Flächen nichts bezahlen. Doch damit könnte bald Schluss sein. Stefan Ulrich (CDU), Bürgermeister und Ordnungsdezernent, hat am Dienstagabend im Stadtrat gesagt, dass der Stadtvorstand die Gebührenfreiheit gerne abschaffen möchte. Das kostenlose Parken geht auf einen Beschluss des Rates vom 14. Juli 2016 zurück.

Hintergrund des jetzigen Vorstoßes ist die Diskussion über fehlende Parkplätze in der Innenstadt. Ulrich erhofft sich zusätzlichen Parkraum, wenn auch die Nutzer von E-Autos bezahlen müssen. Denn dadurch sei ein höherer Umschlag zu erwarten. Nach Beobachtung der Stadt nutzen die Halter mancher E-Autos die Kostenfreiheit fürs Dauerparken.

Der Bürgermeister sagte, der Stadtvorstand werde in der nächsten Ratssitzung im April eine Vorlage zur Abschaffung der Gebührenfreiheit einbringen, wenn der Rat keine Bedenken habe. Aus den Fraktionen gab es dazu keine Wortmeldung, vereinzelt war aber zustimmendes Nicken zu sehen.

Von der Änderung wären auch potenziell viele Neustadter betroffen. Ulrich berichtete, dass von aktuell 33.628 in Neustadt zugelassenen Autos 1628 ein E-Kennzeichen hätten.