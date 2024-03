Rafael Kürbiß aus Meckenheim wird die Liste der SPD bei der Verbandsgemeinderatswahl am 9. Juni anführen. Das teilt die SPD mit.

„Wir gehen mit einer vielfältigen und ausgewogenen Liste in den Wahlkampf“, sagte die Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis, die an der Spitze des Verbands steht. Die SPD werde den Wahlkampf für die Kommunal- und die Europawahl nutzen, um für die Demokratie zu werben. „Ich freue mich sehr, dass sich so viele Menschen bereit erklärt haben, sich aktiv politisch einzubringen“, so Mackensen-Geis.

Die Liste: Platz 1-2: Rafael Kürbiß, Meckenheim; 3-4: Hans Joachim Schulze, Deidesheim; 5-6: Gabriele Blum, Niederkirchen; 7-8: Karl-Wilhelm Heitel, Ruppertsberg; 9-10: Oliver Kästel, Meckenheim; 11-12: Barbara Schulze, Deidesheim; 13-14: Ernst-Christian Mackensen, Niederkirchen; 15-16: Martin Keusch, Deidesheim; 17-18: Gerd Kehrer, Meckenheim; 19: Barbara Heitel, Ruppertsberg; 20: Jörg Brake, Deidesheim; 21: Andreas Schönsee, Niederkirchen; 22: Kevin Groß, Meckenheim; 23: Jörg Groß, Meckenheim; 24: Matthias Seitz, Deidesheim; 25: Karl-Heinz Göttel, Niederkirchen; 26: Siegbert Bleimbrunner, Niederkirchen; 27: Peter Glanz, Deidesheim; 28: Horst Ursej, Deidesheim.